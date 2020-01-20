'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Sağlam, bisiklet tutkunlarını ağırladı

Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, ilçedeki bisiklet tutkunlarını tek çatı altında buluşturan dernek yöneticilerini makamında ağırladı.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, ilçedeki bisiklet tutkunlarını tek çatı altında buluşturan dernek yöneticilerini makamında ağırladı.


Salihli'de bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Bisspor Bisiklet Kulübü Derneği Başkanı Gökhan Şenal ve beraberindeki bisiklet tutkunları Kaymakam Sağlam'ı makamında ziyaret etti.


Derneğin kısa süre önce kurulduğunu belirten Şenal, amaçlarının ilçede bisiklete gönül veren sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Dernek hakkında bilgiler veren Şenal, “Derneğimiz bisiklete ve bisiklet sporuna gönül vermiş toplumun her kesiminden insanların bir araya gelerek oluşturduğu ulusal bir kulüptür” dedi.


Bisiklet binmenin önemine değinen Kaymakam Sağlam, kendisinin de bisiklet sporu ile yakından ilgilendiğini söyledi. Kaymakam Sağlam, ziyaretlerinden dolayı bisiklet tutkunlarına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.