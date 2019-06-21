Kaymakam Sağlam, 'Muhtar başkanları' ağırladı

Manisa'nın Salihli ilçesinin yeni Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, ilçede hem muhtar hem de kulüp başkanı olan isimleri makamında ağırladı.

Salihli'yi Manisa 1. Amatör Küme'de temsil eden Emirspor Kulüp Başkanı ve Emirhacılı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yüksel, Kelizafer Spor Kulüp Başkanı ve Keli Mahallesi Muhtarı Alim Teker, Kapancıspor Kulüp Başkanı ve Kapancı Mahallesi Muhtarı Ali Ortayol, Salihli'yi 2. Amatör Küme'de temsil eden Razlıspor Kulüp Başkanı ve Razlı Mahallesi Muhtarı Seyfettin Toker'den oluşan muhtar kulüp başkanları, Salihli'nin yeni Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Muhtar başkanlar adına konuşan Emirhacılı Mahalle Muhtarı Mustafa Yüksel, bulundukları mahalle çocuklarına, gençlerine spor yaptırmayı ve her türlü kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı hedefleyen birer kulüp olduklarını söyledi. Yüksel, ayrıca Amatör Küme'de Salihli'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti.

Ziyaretlerinden dolayı muhtar kulüp başkanlarına teşekkür eden Kaymakam Sağlam ise ellerinden geldiği sürece sporun ve sporcuların yanlarında olacağını dile getirdi.

Muhtar Kulüp Başkanları ise ziyaret anısına Kaymakam Sağlam'a kulüplerin atkısını hediye etti.