Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir'in de eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Sağlam, Yiğit Zeytincilik firmasının Adala Mahallesinde faaliyet gösteren yağ sıkma tesisini ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Sağlam, firma yetkilileri Zahit Beyazıt ve İsmail Aydın'ndan zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili bilgi aldı. Salihli bölgesinde zeytin hasadının devam ettiğini belirten Beyazıt, bölgede önemli bir zeytin üreticisi olan Salihli'de yetiştirilen zeytinlerin hem sofralık, hem de yağlık kalitesinin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğunu ve ilerleyen yıllarda adından daha fazla söz ettireceğini söyledi.

Salihli'de 4 milyon zeytin ağacı ve 11 zeytin sıkma tesisi bulunduğunu vurgulayan Kaymakam Sağlam ise yetişen zeytin ve elde edilen zeytinyağlarının kalitesinin yüksek olması sebebiyle yatırımcıların Salihli'yi tercih ettiğini söyledi. Kaymakam Sağlam, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde de bulundu.