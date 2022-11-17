Kaymakam Sağlam'a 12 numaralı forma

Grupta Manisa'yı temsil eden 4 ekipten biri olan Salihli Belediyespor Kulübü heyeti, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ı ziyaret ederek isminin yazılı olduğu 12 numaralı forma hediye etti.

Ziyarette kulüp çalışmaları hakkında Kaymakam Sağlam'a bilgi aktaran heyet, aktif bir kulüp olduklarını belirterek sporda centilmenliğin her zaman ön planda olmasını arzu ettiklerini söyledi. Kaymakam Sağlam ise sporun insanlar arasındaki kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesine neden olduğunu, spor tesislerinin ve taraftar derneklerinin rolünün önemli olduğunu vurguladı.

Ziyaret anısına Kaymakam Sağlam'a isminin yazılı olduğu Salihli Belediyespor'un 12 numaralı forması hediye edildi.