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Kaymakam tarafından denetleme yapıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm ülkede eş zamanlı olarak yapılan denetimler Turgutlu’da Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam gözetiminde sürdürüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm ülkede eş zamanlı olarak yapılan denetimler Turgutlu'da Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam gözetiminde sürdürüldü. Turgutlu Kaymakam vekili Sağlam, Atatürk Bulvarında denetlemelerde bulundu.


İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde gerçekleştirilen denetimler Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de yapıldı. Turgutlu Kaymakam vekili Mehmet Kamil Sağlam Atatürk Bulvarında denetlemelerde bulundu. Kaymakam Sağlam esnafları, işletmeleri ziyaret etti ve alınan tedbirler konusunda bilgi aldı. Atatürk Bulvarında maske takmayan bazı vatandaşları uyaran Sağlam, herkesin sağlığı için maskenin önemini anlattı.

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