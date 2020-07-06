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Kaymakam Uçgun, fırtınadan zarar gören üreticileri ziyaret etti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün etkili olan fırtınadan zarar gören üreticileri ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, zarar gören üreticiler için gerekli işlemlerin yapılacağını ve vatandaşların mağdur edilmeyeceğini belirtti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün etkili olan fırtınadan zarar gören üreticileri ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, zarar gören üreticiler için gerekli işlemlerin yapılacağını ve vatandaşların mağdur edilmeyeceğini belirtti.


Alaşehir'de yaşanan fırtına felaketinden sonra hasar tespit çalışmaları başladı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte zarar gören üreticileri ziyaret ederek, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.


Kaymakam Abdullah Uçgun, "Bu doğal bir felaket. Ama devletimiz her zaman vatandaşının yanındadır. Zarar gören üreticilerimiz için TARSİM ile bağlantı kurduk. TARSİM yetkililerini bölgeye yönlendirdik. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz zarar gören tüm üreticilerimizi ziyaret ederek, gerekli raporları tutacaklar. Raporlar doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir." dedi.

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