Kaymakam Uçgun İHA-1 Uygulama Eğitimine katıldı

Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Teknik Destek Programı kapsamında Alaşehir Kaymakamlığı AB Proje Ofisince hazırlanan ve başarılı bulunan "Birlikte Uçuyoruz“ isimli İHA-1 Eğitimi tamamlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından eğitici desteği sağlanan ve 5 gün süren İHA -1 Eğitimi uygulama eğitimleri Alaşehir Şehir Stadyumunda Kaymakam Abdullah Uçgun'un katılımıyla tamamlandı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Birlikte Uçuyoruz Projesi İHA -1 Eğitiminin son gününde şehir stadyumundaki uygulama eğitimlerine katıldık. Başarı ile tamamlanan proje eğitimimizin son gününde 24 katılımcı personellerimizle birlikte uygulamalar yaptık. Gelecekte hayatımızın her alanında daha çok kullanacağımız İHA'lar konusunda 24 personelimiz İHA-1 drone eğitimi alarak ehliyet almaya hak kazandı.

Proje kapsamında gönüllü olarak katılım sağlayan kamu kurum personellerimize, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)'ne, Zafer kalkınma ajansına çok teşekkür ediyorum." dedi.