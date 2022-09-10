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Kaymakam ve emniyet müdürüne Fenerbahçe forması

Salihli Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’ı ziyaret ederek Fenerbahçe forması hediye etti.

Salihli Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan'ı ziyaret ederek Fenerbahçe forması hediye etti.


Salihli Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Seçkin Meriçeli ve beraberindeki yönetim kurulu, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan'ı makamında ziyaret etti. Dernek çalışmaları hakkında Kaymakam Sağlam'a bilgiler aktaran Dernek Başkanı Seçkin Meriçeli, aktif bir dernek olduklarını belirterek sporda centilmenliğin her zaman ön planda olmasını arzu ettiklerini söyledi. Kaymakam Sağlam ise sporun insanlar arasındaki kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesine neden olduğunu, spor tesislerinin ve taraftar derneklerinin rolünün önemli olduğunu vurguladı.


Dernek üyeleri ziyarette Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan'a isimlerinin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

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