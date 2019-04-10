Kaymakam Yalınalp'ten Başkan Bilgin'e tebrik ziyareti

Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Saruhanlı Belediye Başkanı seçilen Zeki Bilgin'i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Yalınalp beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Coşkun Kökçe ile birlikte Başkan Bilgin'i makamında ziyaret etti. Bilgin'e görevinin hayırlı olmasını dileyen Yalınalp, Başkan Bilgin'e çiçek vererek kendisini tebrik etti. Emniyet Müdürü Balaban ve İlçe Jandarma Komutanı Kökçe de Başkan Bilgin'i tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Belediye Başkanı Bilgin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rabbim bu görevi bize nasip etti. Bizler Saruhanlı'ya hizmet etmek için yola çıktık. Eşit hizmet hakkına sahip çıkacağımızı buradan belirtiyorum. Saruhanlı Belediyesini halkın Belediyesi yapacağımızı ifade ediyorum. Saruhanlı'ya hizmet etmek için yola çıktık. Rabbim bizleri utandırmasın" dedi.

Öte yandan Başkan Bilgin'e tebrik ziyaretleri devam ediyor. İlçedeki vatandaşlar, esnaf, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, daire amirleri ve toplumun her kesiminden çok sayıda kişi tebrik için belediyeyi ziyaret ediyor.