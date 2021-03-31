Kaymakam Yıldırım öğrencileri ödüllendirdi

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çevrimiçi Slogan Yarışmasında “Kanlarımız toprağa, yarınlarımız vatana...” sloganıyla derece girerek Manisa İl birincisi olan Selendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Nurdan Dursun, Kompozisyon Yarışmasında ise Manisa İl üçüncüsü olan Selendi Anadolu Lisesi öğrencisi Behiye Bodur Kaymakam Ali Yıldırım tarafından hediye ile ödüllendirildi. Lise düzeyinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Ali Yıldırım, öğrencileri tebrik ederek öğrenim hayatlarında başarılar diledi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen hediye takdiminde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Selendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Dede, Selendi Anadolu Lisesi Müdürü Murat Daban ve dereceye giren öğrenciler yer aldı.