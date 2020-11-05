Kaymakamdan ev hanımlarına Covid-19 uyarısı

Ev hanımlarının ev ziyaretleri, komşu ziyaretleri ve gün yapmamaları konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Uçgun, tüm vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına eksiksiz uymaları gerektiğini söyledi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçemiz genelinde aldığımız tüm tedbirlere ve yaptığımız tüm uyarı ve denetimlere rağmen Covid-19 vakalarında artışlar maalesef devam etmektedir. İlçemizde görülen pozitif vakalarda gençlerin oranı her geçen gün artmaktadır. 'Bana bir şey olmaz' psikolojisi virüsle mücadelede en büyük zaafımız. Lütfen tedbirlere ve kurallara daha fazla uyalım. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Salgının yayılma hızını azaltmak için ev, akraba, eş-dost, komşu ziyaretleri, taziyeler düğünler, mevlitler, hayırlı olsun ziyaretleri, bebek görmeleri, misafirlik ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim. Ev ziyaretlerinde kapalı ortamlarda bulaş riski çok fazla olduğundan kalabalık ortamlardan uzak duralım. Bu mücadelede en büyük gücümüz başta ev hanımları olmak üzere tüm hemşehrilerimizin desteği olduğunun bilinmesini isterim. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım." dedi.

Alaşehir'de belediye ve cami hoparlöründen belirli aralıklarla her gün, korona virüs önlemleri için maske, mesafe ve temizlik kuralarına uyulması konusunda ilanlar yapılıyor.