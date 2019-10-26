Kaymakamdan polislere başarı belgesi

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Alaşehir'de son günlerde yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak alkol ve uyuşturucu maddelerin yakalanmasında başarı gösteren polisleri tebrik ederek, başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Alaşehir kaymakamlığında düzenlenen törene operasyonlarda görev alan polisler ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan bulundu. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gözlerini kırpmadan, cansiperane görev yapan polislerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Polislerimizin duyarlı ve özverili çalışmaları olmasaydı, yakalanan kaçak alkoller, uyuşturucu maddeler vatandaşlarımız için hayati tehlike oluşturacaktı. Emniyet güçlerimizin dikkatli ve özverili çalışmaları sayesinde sahte alkol ve uyuşturucular piyasaya sürülmeden yakalandı. Polislerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum." dedi.

Kaymakam Uçgun yaptığı teşekkür konuşmasının ardından operasyonda görev alan 6 polise başarı belgesi takdim etti.

Ekim ayında yapılan operasyonlar

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un polisleri başarı belgesi ile ödüllendirdiği olaylar, Ekim ayı içerisinde yaşandı. Alaşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son günlerde Alaşehir'de yaptıkları operasyonlarda, binlerce şişe kaçak alkol ele geçirdi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan zanlılardan 6 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı diğer 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda ayrıca 233,5 gram esrar, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan bong tabir edilen aparat, 0,34 gram metamfetamin maddesi, 1314 adet Extacy hap, 321 adet uyuşturucu nitelikli sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 Litrelik 1993 şişe etil alkol, 8 şişe bandrolsüz viski, 3 adet 5 Litrelik etil alkol, 3 adet 5 Litrelik plastik pet şişe içerisinde el yapımı karışım alkol, 1 adet 5 Litrelik şişede viski, 4 adet 0,5 Litrelik pet şişede el yapımı alkol, 301 adet cinsel içerikli ürün, 348 adet rakı, votka ve viski yapımında kullanılan kit ele geçirilmişti.