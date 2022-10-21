İhlas Haber Ajansı

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Kaymakamı Büyükköse, milli eğitim çalışanlarını ödüllendirdi

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, başarılı çalışmalarından dolayı Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli personellere başarı belgesi verdi.


Kırkağaç Kaymakamlık makamında gerçekleşen törende konuşan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, “Özverili çalışmalarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ve çalışanlarına başarı belgesi verdik. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ise, “Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarımız, Kaymakamımız Murat Büyükköse tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilmiştir. Başarılı çalışmalarından dolayı Kırkağaç Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eder, bizleri onurlandıran Kaymakamımız Murat Büyükköse'ye saygılarımızı sunarım.” diye konuştu.

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