Kaymakamlık ve başsavcılık arasında işbirliği protokolü

Manisa'nın Salihli ilçesinde yükümlülerin kamu kuruluşlarındaki çeşitli projelerde görev almalarına ilişkin işbirliği protokolü Kaymakamlık ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalandı. Protokol kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık tarafından imzalandı.

Kaymakamlık Binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı'nın kararları ve paydaş kurumların desteği doğrultusunda Salihli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen çeşitli projelerle kamu yararına çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Balık, “2017 yılından bu yana Salihli Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı yükümlülerce ilçemizdeki okullar başta olmak üzere birçok kurumda temizlik, sıra zımparalama, boya/badana, tadilat/tamirat işleri gerçekleştirilmiş olup kamu kurumlarının çeşitli ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı. Salihli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde Salihli ilçesinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 39 yükümlü kamu hizmeti cezasını yerine getirmektedir.” dedi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise, “Dezavantajlı olarak değerlendirilen okullarda yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar yaklaşık 10 bin sıra zımparalanmış ve yeniden öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Sıra zımparalama işlerinde kamuya yaklaşık 1 milyon lira katkı sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Sağlam, “2017-2018 eğitim öğretim yılında 16 okulda; 2018-2019 eğitim yılında 27 okulda, 2019-2020 yılında ise 32 okulda temizlik, boya/badana, bakım/onarım, bahçe düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Okullar dışında Salihli'de birçok kurumda yükümlülerce çalışmalar gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.