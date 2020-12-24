Kaymakamlıktan kahvehane işletmecilerine ekonomik destek

Manisa'nın Selendi ilçesinde işyerleri pandemi dolayısıyla kapatılan 52 kahvehane işletmecisine ve 11 çalışana kaymakamlık tarafından nakdi yardım yapıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde pandemi dolayısıyla kapatılan kahvehane işletmecilerine ve çalışanlarına destek olmak amacıyla Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından nakdi yardım yapıldı.

Pandemi nedeniyle kapalı bulunan ilçe merkezindeki kahveci esnafına aralık ayı içerisinde 750 TL, kırsal mahallelerdeki kahvehane işletmecilerine ise 500 TL olmak üzere toplamda 52 kahveci esnafa ve 11 çalışanına maddi destek sağlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, "Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle işyerleri geçici olarak kapalı bulunan ve zor bir süreç geçiren kahveci esnafımıza sahip çıkmak ve bir nebze de olsa onları rahatlatmak amacıyla bir çalışma başlattık ve bu çalışma kapsamında esnaflarımıza nakdi destek sağladık." dedi.