Kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü genç kız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Ahmet İnal (40) idaresindeki 31 AFF 241 plakalı depremzede ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari otomobil ile kavşaktan şehir içine girmek isteyen Fadime Karatepeli (31) idaresindeki 45 AKB 419 plakalı otomobile çarpışmıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilden fırlayan ve ağır yaralanan genç kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Karatepeli, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.