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Kazada ağır yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde 9 Haziran günü aynı yönde seyir halindeyken kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde 9 Haziran günü aynı yönde seyir halindeyken kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.


Kaza, 9 Haziran Salı günü İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Dinar Mintaş (22) yönetimindeki 55 AUT 26 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan Gümrah Engin (51) idaresindeki 06 PPA 35 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü Mintaş şoför mahallinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden çıkarılan şoför Mintaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından önce Salihli Devlet Hastanesine, ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazada aldığı darbeler ile ağır yaralanan şoför Mintaş, bu sabaha karşı tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.


Öte yandan kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Şerif Mintaş'ın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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