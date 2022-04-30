Kazada yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti

Manisa'da anne ve 2 çocuğunun yaralandığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir-Denizli karayolu Alaşehir Borsa kavşağında saat 17.00 sıralarında, Alaşehir'den Denizli yönüne giden Ülkü G. yönetimindeki 35 NMD 17 plakalı otomobil, Alaşehir Ticaret Borsası kavşağına yaklaşırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce bariyerlere çarptı sonra taklalar atarak, karşı şeride geçti. Ters dönen araçta bulunan sürücü Ülkü G., çocukları Hatice Serra G. (12) ve Bayram Enes G. (13) itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 112 unsurları tarafından hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 13 yaşındaki Bayram Enes G. ile anne Ülkü G. Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Hatice Serra G. (12) ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. 13 yaşındaki Bayram Enes G.'nin durumunun kritik olması üzerine Salihli Devlet Hastanesine sevk edildiği ancak burada da doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen çocuğun kurtarılamadığı öğrenildi.