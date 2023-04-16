Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Atletik Fizik Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu olan ve milli takıma seçilen Erdal Efe Basmacı, kazandığı kupayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya götürdü.

İstanbul-Pendik'te gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye Şampiyonu olan Salihlili vücut geliştirme sporcusu Erdal Efe Basmacı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Elde ettiği başarı ile milli takıma seçilen Basmacı, şampiyonada kazandığı kupayı Başkan Kayda'ya götürdü.

Atletik Fizik Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan ve milli takıma seçilen Basmacı'yı üstün başarısından dolayı tebrik eden Başkan Kayda, sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Başkan Kayda “4-8 Mayıs'ta İspanya'nın başkenti Barcelona'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Ay-yıldızlı formayla ülkemizi ve Salihli'mizi temsil edecek olan sporcumuza, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dilerim” dedi.