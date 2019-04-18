Kazandıkları kupayı Başkan Kayda'ya götürdüler

Manisa şampiyonu olan Sart Mahmut Ortaokulu Kız Futsal Takımı, kazandıkları şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya götürdü.

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği okul sporları futsal müsabakaları sonucunda büyük bir başarıya imza atan Sart Mahmut Ortaokulu Kız Futsal takımı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Okul Müdürü Hasan Kaba ve Beden Eğitimi Öğretmeni Muharrem Eğerci'nin yer aldığı ziyarette kız sporcular, kazandıkları kupayı Başkan Kayda'ya götürdü.

Manisa'da il şampiyonu olduklarını belirten Okul Müdürü Kaba, oynadıkları müsabakalarda toplamda 27 gol atıp sadece 3 gol yediklerini belirtti.

Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Başkan Kayda “Manisa şampiyonu olan Sart Mahmut Ortaokulu Kız Futsal Takımını başarılarından dolayı kutlar, sporcularımızın yetişmelerinde emeği geçen Okul Müdürü Kaba ve Beden Eğitimi Öğretmeni Eğerci'yi tebrik ederim” dedi.