Kazandıkları kupayı Başkan Kayda'ya götürdüler

Açık Alan Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan 1922 Salihli Spor Kulübü Hentbol Takımı, kazandıkları kupayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya götürdü.

Antrenör Yasin Nişli yönetimindeki 1922 Salihli Spor Kulübü Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Açık Alan Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olurken, Türkiye şampiyonasında ise dördüncülük elde etti. 1922 Salihli Spor Kulübü Hentbol Takımı, kazandıkları kupayı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ve Antrenör Yaşin Nişli'nin eşlik ettiği ziyarette Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya götürdü.

1922 Salihli Spor Kulübü Hentbol Takımını tebrik eden Başkan Kayda, başarılarının devamını diledi.