Kazaya müdahale edenlere kamyonet çarptı: 1 ölü, 1'i polis 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan kamyonet, önce maddi hasarlı trafik kazasına karışan bir yolcu otobüsüne ardından da o kazaya yardımcı olmak isteyen trafik polisi ve otobüs şoförüne çarptı. Yardımcı olmak isteyen bir kişinin de hayatını yitirdiği kazada 1'i polis toplam 3 kişi yaralandı. Öte yandan feci kazaya sebebiyet veren bir başka kamyonet sürücüsü de emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Kaza sabah saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan 21 ABC 71 plakalı yolcu otobüsü kavşak yakınlarında maddi hasarlı trafik kazasına karışarak trafik ekiplerinden yardım istedi. Yol güvenliği alarak maddi hasarlı trafik kazasına yardımcı olan emniyet güçleri, havanın sisli olmasından dolayı dubalarla yolu tek şeride düşürdü. Ardından yine aynı istikamette seyir halinde olan M.Ç. (53) idaresindeki 45 ABB 188 plakalı kamyonet, önce dubaları fark etmeyen ve hatalı şerit ihlali yapan O.E. idaresindeki 64 EE 248 plakalı kamyonete, ardından da direksiyon hakimiyetini kaybederek önceki kazaya yardımcı olmak isteyen trafik polisi ile yanındaki vatandaşlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan trafik polisi H.B. (47), önceki kazaya karışan 21 ABC 71 plakalı yolcu otobüsünün şoförü İ.K. ve kamyonet sürücüsü M. Ç. yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmına fırlayan Aziz Turan (51) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen 64 EE 248 plakalı kamyonet ise polis ekiplerinin uzun takibi sonucu yakalandı.

Yaralıların durumu iyi

Feci kazada kamyonetin çarpması ile yaralanan ve olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralılardan trafik polisi H.B. ve kamyonet sürücüsü M.Ç.'nin ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Yardımcı olmak için durmuş

Öte yandan feci şekilde yaşamını yitiren Aziz Turan'ın bir dinlenme tesisinde şef olarak çalıştığı ve maddi hasarlı kazaya karışan yolcu otobüsüne yardımcı olmak için durduğu öğrenildi. Kıl payıyla kazadan kurtulduğunu ve yaşananları anlatan Turan'ın iş arkadaşı Şerif Ali Kacar, "Otobüs kaza yapmıştı. Kaptan arkadaş, polis arkadaş ve bir de bizim şef arkadaş otobüsün önünde duruyordu. Bu vuran araç anayoldan geliyor, yanındaki araca çarpmamak için kontrolden çıkıyor ve bize doğru kırdı. Biz diğer kaptan arkadaşla kıl payı kurtuluyoruz, polis arkadaşımızla şef arkadaşımız gelen kamyoneti görmediği ve kamyonet onlara çarpıyor." şeklinde konuştu.

Kazaya sebebiyet verip kaçtı

Öte yandan feci kazanın detayları da ortaya çıktı. Kazanın hemen ardından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını mercek altına alan emniyet güçleri, kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen O.E. idaresindeki 64 EE 248 plakalı kamyonetin izini sürdü. PTS sistemlerinden yaptıkları kontrolün ardından aracın peşine düşen ekipler, kazaya sebebiyet verip gözden kaybolan 64 EE 248 plakalı kamyoneti kıskıvrak yakaladı. Kamyonet sürücüsü, işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ayrıca, feci kazada yaşamını yitiren Aziz Turan'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.