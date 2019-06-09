Kazayı gören cep telefonuna sarıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, bir vatandaş ise kazayı sosyal medyadan yayınlama derdine düştü.

Kaza saat 23.45 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yeni Mahalle kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Ş. (34) idaresindeki 20 RK 352 plakalı otomobil aniden yola çıkınca 75. Yıl Bulvarı üzerinde seyir halindeki Erhan K. (41) idaresindeki 09 D 6484 otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 20 RK 352 plakalı araç kaldırıma çarparak durdu. Kazada 20 RK 352 plakalı otomobilde bulunan sürücü İbrahim Ş. ile P.S. (27), H.Y.(28) ve H.K.(29) yaralandı. Yaralılar Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından toplanan meraklı kalabalık cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışması ise dikkat çekti. Bazı vatandaşlar kaza sonrası yaşananları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.