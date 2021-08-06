Kazım Akgün: “Hücum hattına takviye yapacağız”

Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Teknik Direktörü Kazım Akgün, yeni sezon öncesi kadroya yapılacak takviyeler hakkında yaptığı açıklama, "Hücum anlamında eksik bölgelerimiz var. Takviye yapacağız. Görüştüğümüz futbolcular var. Oyuncular Turgutluspor'a gelmekte istekliler, biz en doğru isimleri kadromuza katmak için ince eleyip sık dokuyoruz." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Turgutluspor'da Teknik Direktör Kazım Akgün, 2021-2022 sezonu öncesi transfer hakkında açıklamalarda bulundu. Turgutluspor'un bünyesine birkaç futbolcu katmak için çalıştığını belirten Teknik Direktör Kazım Akgün, transfer döneminin istedikleri aşamada olduğunu belirtti. Kadroya kaliteli ve gelecek vaat eden oyuncular kattıklarını ifade eden Akgün, "Yeni sezon öncesi hem bu senenin hem de gelecek senelerin takımını kurmak için takviyeler yaptık. Görüştüğümüz futbolcular var. Lig başlamadan 2 ya da 3 transfer yapmayı planlıyoruz. Hücum anlamında eksik bölgelerimiz var. Transferde acele etmiyoruz. Çünkü maliyetlerde çok yüksek. Onu da iyi bir şekilde planlamak gerekiyor. En iyisi yapmaya çalışıyoruz. Yönetim ve biz bu konuda iyi çalışıyoruz. Eksik bölgeler için görüşmelerimiz devam ediyor. Oyuncular Turgutluspor'a gelmekte istekliler, biz en doğru isimleri kadromuza katmak için ince eleyip sık dokuyoruz." dedi.

"Hedefimiz geçen yıldan daha iyisini yapabilmek"

Teknik Direktör Kazım Akgün, yeni sezonda fiziksel olarak iyi bir seviyede başlangıç yapacaklarının altını çizdi. Akgün, yapılacak olan transferler ile takımın daha iyi seviyelere geleceğini, yeni sezonda da hedeflerinin geçen yıldan daha iyisi yapmak olduğunu ifade ederek, "Bu sezon istediğimiz hedef geçen yıldan daha iyisini yapabilmek. Buraya geldiğimde geçen seneden daha iyi olacağız dedim ama bu sadece demekle olmuyor çalışmakla, yapılacak transferlerle oluyor. Bu durum da zaman gerektiriyor. Doğru yoldayız. İyi çalışıyoruz ve hedefimize sağlam adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.