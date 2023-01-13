KDV teşvikiyle 11 milyonluk araçlar 10 milyona alındı

Toplam maliyeti 11 milyon 100 bin TL tutan araçlar KDV teşviki ile 10 milyon TL'ye mal edilirken 1 milyon 100 bin TL Manisalıların cebinde kalmış oldu.

MASKİ tarafından satın alınan 11 yeni araç Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesinde düzenlenen törenle hizmete alındı. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar ve MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, daire başkanları ve MASKİ personeli katıldı.

Yeni alınan araçların kazasız belasız hizmete vermesi adaklık koç kesiminin ardından yapılan dualarla yeni araçlar hizmete girdi. Kurdele kesimi öncesi konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık 10 milyon TL'ye alınan 11 yeni aracın Manisa'ya hayırlı olmasını temenni etti.

Yeni alınan 1 adet hooklift, 3 adet rampa kasalı araç ve 7 adet çift kabinli transit araçla birlikte MASKİ'nin 485 olan araç sayısı 496'ya yükselmiş oldu.

Yeni alınan 3 adet rampa kasa kamyonlarının Selendi, Demirci ve Salihli ilçelerine gönderileceği ve oluşabilecek arızalara çok daha hızlı müdahale edileceği bildirildi.