Kekik toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün sabah saatlerinde kekik toplamak için kırsala giden 82 yaşındaki kadından haber alınamazken, yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Hürü Çetin, pazar günü sabah erken saatlerde kekik toplamak evinden ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alamayan Hürü Çetin'in oğlu Halil Çetin durumu ilk olarak jandarma ekiplerine bildirdi. Pazar gecesi başlayan arama çalışmalarına Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, AKUT, ANDA ve Manisa Jandarma Asayiş Komando Bölüğü de katıldı.

Diğer yandan bölge sakinleri de arama çalışmalarına katılırken, kayıp yaşlı kadının oğlu Hali Çetin annesinin kekik toplamak için evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını söyledi.

Turgutlu ilçesi Yukarı Bozkır Mahallesi muhtarı Mustafa Yılmaz'da sosyal medyadan fotoğrafını paylaştığı yaşlı kadının bulunması için vatandaşlardan destek istedi. Yılmaz paylaşımında; “Kıymetli köylülerimiz ve diğer komşu köylerimiz, resmi paylaşılan bu teyzemiz dün itibari ile kayıptır. Dün yani 18 Aralık 2022 pazar günü köyümüzün girişinde ve top bağı bölgesinde 09.00 gibi görülmüştür. En son ayak izi Tugay Olcu' nun bahçesi tarafında tespit edilmiştir. An itibari ile Jandarmamız, AFAD, ANDA, AKUT, köpekler ve komandolarımız tarafından arazide aranmaktadır. Teyzemiz gören duyan olursa bizlere ve kolluk kuvvetlerine haber verelim. İnşallah sağ salim buluruz” ifadelerini kullandı.

Yaşlı kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.