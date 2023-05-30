Kelebek'ten Gediz Ovası'na bereket akacak

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 24 bin 40 dekar araziye can suyu verecek olan Kelebek Barajı tamamlandı. Barajda yaklaşık 10 milyon metreküp su biriktiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 2023 yaz sulama sezonunda 10 bin dekar araziye barajdan su verileceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde de inşası tamamlanan Kelebek Barajı'nda yaklaşık 10 milyon metreküp su biriktiğini duyuran DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama projesinde 10 bin dekarlık alandaki çalışmaların bittiğini açıkladı. Test aşaması tamamlandıktan sonra bu bölgede sulamaya başlanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projede yüzde 46 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını söyledi.

Gediz Ovası'ndaki üzüm bağlarını su ile buluşturabilmek için adeta zamanla yarıştıklarının ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “22 milyon 920 bin metreküp depolama hacmiyle bölgenin en büyük barajlarından biri olan Kelebek Barajı'ndaki çalışmaları tamamladık ve su tuttuk. Kelebek Barajı'nda biriken suyu yaklaşık 10 kilometre boyunca Koca Dere yatağına bırakacağız. Daha sonra da bir regülatör vasıtası ile o suyu yeniden tutup sulama şebekesine vereceğiz. 30 metre yüksekliğindeki regülatörün gövdesini ve vana odası imalatlarını tamamladık. Dolusavaktaki çalışmalarımızı da ay sonuna kadar bitireceğiz” diye konuştu.

Sulama şebekesi ile ilgili çalışmalarında da aralıksız devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, toplam 22 kilometrelik HDPE borudan 16,5 km, 5 km çelik borudan 4,3 km, 13 km CTP borudan ise 9,5 km'lik kısmının döşendiğini söyledi.

2023 yılı sonunda tamamlanacak

Kelebek Barajı Sulama Projesi'nde şu anda yüzde 46 fiziki gerçekleşme oranına ulaştıklarını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bölge üreticisinin de desteği ile 2023 yılı sonuna kadar 14 bin 440 dekar arazideki çalışmaları da tamamlamak istediklerini belirtti. Temelden yüksekliği 62 metre olan Kelebek Barajı'nın gövdesi SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) tipinde inşa edildi. 24 bin 40 dekar verimli tarım arazisini modern sistem ile sulayacak proje, bölge üreticisine yılda yaklaşık 53 milyon lira ek gelir sağlayacak. Ayrıca bin 200 kişiye de iş olanağı oluşturacak. Projeden Ahmetli ilçe merkezi ile Gökkaya, Alahıdır, Akçapınar ve Yeniköy mahalleleri faydalanacak.