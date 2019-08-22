Keli Zaferspor, Akyıldız ile yola devam

Amatör Küme ekiplerinden Keli Zaferspor, Teknik Direktör Nurullah Akyıldız ile yola devam kararı aldı.

Amatör Küme'de Salihli'yi temsil eden ekiplerden Keli Zaferspor, geçtiğimiz sezon takımın başına getirilen Nurullah Akyıldız ile yeniden anlaştı. Resmi sözleşmeye imza atan Akyıldız, Keli Zaferspor'u yeni sezonda Süper Amatör Lige taşımak için mücadelede edeceklerini ve transferleri de bu doğrultuda gerçekleştireceklerini söyledi.

Totti lakaplı Nurullah Akyıldız, Salihli Kocaçeşmespor'u 2014/15 sezonunda Süper Amatör Küme'ye 2015/16 sezonunda da Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkarmıştı.

İmza törenine Kulüp Başkanı Alim Teker, Başkan Yardımcısı Ali Özdaş, Genel Kaptan Erkan Esen ile Teknik Direktör Nurullah Akyıldız ve yönetici Nihat Arslan katıldı.