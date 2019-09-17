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Keli Zaferspor'dan transfer harekatı

Manisa 1.

Amatör E Grubunda mücadele edecek olan Salihli ekibi Keli Zaferspor yeni sezon öncesi transfer harekatı gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip dış transferde 8 olmak üzere toplam 12 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.


Teknik direktörlük görevi için tecrübeli antrenör “Totti” lakaplı Nurullah Akyıldız ile yeniden anlaşan Keli Zaferspor, dış transferde 8 oyuncu; Gökay Çobanoğlu, Tugay Pınar, Azmi Akbaba, Velican Özkalay, Latif Kaçar, Kaleci Abdurrahman Gündağ, Gökhan Kayar ve Fatih Bayraktar, iç transferde ise 4 oyuncu; Oğulcan Bankçe, Lütfi Dulda, Emre Demir ve Okan Güneş olmak üzere toplam 12 oyuncu ile sözleşme imzaladı.


Sezon hazırlıklarını antrenmanlarla aralıksız bir şekilde devam ettiklerini vurgu yapan Teknik direktör Nurullah Akyıldız, sezonun ilk haftasına kadar takımını hazır hale getirip lige kayıpsız şekilde başlamak istediklerini söyledi.


Kulüp başkanı Alim Teker yaptığı açıklamada iç ve dış transfer çalışmalarının devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde yeni isimlerle anlaşma sağlayacaklarını, hedeflerinin grubu ilk 2 sırada bitirip play-off a kalmak ve sonrasında ise Süper Amatör Lige yükselmek olduğunu söyledi.

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