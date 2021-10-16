Kemerdamları Mahallesine parke taşı döşeniyor

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde yol çalışmalarına hız verdi. Belediye iş makineleri araç parkına kazandırılan tam otomatik parke taşı döşeme makinesi ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemerdamları Mahallesindeki yollara kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

İlçe merkezi ile 102 mahalleye daha iyi hizmet verebilmek için Belediye araç filosunu yeni satın aldıkları iş makineleriyle güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni iş makinesi sayesinde altyapısı tamamlanan yollara parke taşı döşenirken hem maliyetten hem de zamandan tasarruf edeceklerini söyledi. Modern araçlarla hizmetlerin daha da hızlandığını vurgulayan Başkan Kayda, “Ekiplerimiz Kemerdamları Mahallemizde yeni aldığımız otomatik parke taş döşeme makinesi ile mahalle yollarına kilit parke taşı döşüyor. Bu makine ile günde 800 ile 1000 metrekarelik parke taşı döşenecek. Sahada güçlü bir ekibimiz mesai gözetmeden çalışıyor. Kemerdamları Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.