Kemer'de yazın su sıkıntısı yaşanmayacak

Manisa'nın Salihli ilçesi Kemer Mahallesi'nde özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla yaşanan su ihtiyacını ortadan kaldırmak amacıyla MASKİ Genel Müdürlüğü'nün açtığı sondaj kuyusundan saniyede 6 litrelik su elde etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarıyla su sıkıntısı yaşanan yerleşim yerlerinin dertlerine derman olmaya devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Salihli'ye bağlı Kemer Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısını gidermek için mahallede yeni bir sondaj kuyusu açıldı. 250 metre derinliğindeki sondaj kuyusundan, saniyede 6 litrelik su verimi elde edildi. Sondajdan çıkan suyun içilebilirlik niteliğinin belirlenmesi için gerekli testlerin yapılması amacıyla numune alımları da gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılacak işlemlerin ardından elde edilecek analiz sonuçlarına göre suyun şebekeye bağlantısı yapılarak, Kemer Mahallesi'nin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde yeterli su temin edilebilecek.

“Mevcut sondajımız yetersiz kalıyordu"”

Kemer Mahalle Muhtarı Zafer Çavdar, “Mahallemizin nüfusu özellikle yaz aylarındaki yaylacılıktan dolayı çoğaldığı için, su kullanımı da buna bağlı olarak artış gösteriyor. Dolayısıyla mevcut sondajımız yetersiz geliyordu ve sıkıntı çekiyorduk. Zaten su seviyemiz de çok düşmeye başlamıştı. Bu yüzden yeni bir sondaj talebinde bulunduk. Güzel de suyumuz çıktı çok şükür. İnşallah netice de olumlu çıkar ve bir an önce evlerimize bağlanır. Yapılan hizmetlerden mahalle olarak memnunuz ve devamını diliyoruz.” dedi.