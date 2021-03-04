Kendi motosikleti gibi alıp gitti, güvenlik kamerasına takıldı

Manisa'da hırsız, gözüne kestirdiği kaldırımdaki elektrikli motosiklete sahibiymiş gibi binerek uzaklaştı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yunusemre ilçesi Kuyualan Mahallesi Tevfikiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde işten dönen İbrahim Büyükşahin (30), elektrikli motosikletini her zamanki gibi evinin önündeki kaldırıma bıraktı. Sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Şahin, komşusunun iş yeri güvenlik kamerasını inceledi. Elektrikli motosikletinin çalındığını anlayan Şahin, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alarak, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Kendi motosikletiymiş gibi alıp gitti

Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapşonlu bir hırka giydiği ve yüzünü gözlerine kadar atkıyla kapattığı görülen hırsız, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak önce etrafı gözlüyor. Ortalığın sakinleşmesini bekleyen hırsız, daha sonra rahat bir tavırla elektrikli motosiklete sahibiymiş gibi binerek uzaklaşıyor.

“Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın”

Gece iş dönüşü bıraktığı motosikletinin 15 dakika içerisinde çalındığını belirten motosikletin sahibi İbrahim Büyükşahin, ”4-12 vardiyasında çalışıyorum. Gece işten gelerek tam saat 12.30'da eve giriş yaptım. Motosiklet kapının önündeydi. Kamera kayıtlarına göre ben eve girdikten 15 dakika sonra hırsız motosikleti hızlıca alıp götürüyor. Sabah aşağıya indiğimde motosiklet yerinde yoktu. Komşumuzun kamera kayıtlarını inceledik. Motosikletin çalındığını anlayınca polisi aradım. Emniyette ifademi verdim. Akşamüzeri ekipler gelip kamera kayıtlarını ve bilgileri aldılar. Yakalanmasını bekliyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Bu şarjlı motosiklet hırsızları aküler sebebiyle bu aralar çok arttı. İnşallah bulunur, temennimiz bu. Bunun peşini bırakmayacağız, çünkü motosiklet ve bisiklet hırsızları bu aralar çok arttı. İfade vermeye gittiğimde çok sayıda hırsızlık mağduru insan sıra bekliyordu. Bir gün önce motosikletim arıza yapmıştı ve kilidi bozulmuştu. Apartmanın içerisine alacaktım ama aceleden unuttum. Bizim şansımız mıdır, kaderimiz midir bilmiyorum. O bir gün içerisinde hırsızlık gerçekleşiyor. Motosikletin şu anki fiyatı, 2 bin 700 ile 2 bin 900 TL civarındaydı” dedi.