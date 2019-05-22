Kendileri minik yürekleri büyük

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri örnek bir çalışmaya imza atarak okul bahçesinde açtıkları tezgahta satış yaparak elde ettikleri 250 lira geliri LÖSEV'e bağışladı.

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri okul bahçesinde bir tezgah açarak okunmuş kitapları, süs eşyalarını, kendi yaptıkları çalışmaları satışa çıkardı. Okul öğrencilerinin de büyük ilgi gösterdiği satıştan 250 TL gelir elde edildi. Minik öğrenciler satış yaparak kazandıkları 250 lirayı Okul Müdürü Selçuk Erol'a teslim edip, birlikte bankaya giderek LÖSEV hesabına yatırdı.

Öğrencilerin anlamlı çalışmalarıyla elde ettikleri geliri LÖSEV'e bağışlamak istemelerinin gurur verici bir durum olduğunu belirten Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Selçuk Erol, "Öğrencilerimizin kendi aralarında konuşarak LÖSEV'e yardım yapma kararı almalarından dolayı gurur duydum. Öğrencilerimizle birlikte LÖSEV hesabına yardım parasını yatırdık. Yardımın azı çoğu olmaz burada öğrencilerimizin davranışları biz öğretmenleri duygulandırdı." dedi.