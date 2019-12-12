Kendilerine ilham veren değerlere mektup yazdılar

Manisa Çağatay Uluçay İlkokulu Öğrencileri, “Değerli İnsanlar, Değer Mektuplar” projesi kapsamında kendilerine ilham veren Türk Astrofizikçi Feryal Özel'e yazdı. Öğrenciler, Özel için yazdıkları mektupları ve çizdikleri karikatürleri kendisine teslim etti.

Manisa Çağatay Uluçay İlkokulu 4-İ sınıfı öğrencileri Sınıf Öğretmenleri Nilüfer Bayraktar Özdemir ve Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun'un danışmanlığında "Değerli İnsanlar, Değer Mektuplar" projesi hazırladı. Hazırladıkları proje kapsamında öğrenciler, karadeliğin fotoğrafını çeken ekipte bulunan ve NASA'da çalışan Türk Astrofizikçi Feryal Özel'e mektup yazdı. Kendilerine ilham kaynağı olan Özel'e yazılan mektuplar ve kendisini anlatan karikatürler, İstanbul'a davet edilen Taha Arben Vurgun tarafından kendisine teslim edildi.

Projenin hayata geçmesine katkı sağlayan eğitimcilere teşekkür eden Astrofizikçi Feryal Özel, “Öğrenciler için ilham kaynağı olmak benim için çok büyük bir sevinç. Çok mutlu oldum. Eğitimcilerimize çok teşekkür ediyorum. Umarım daha güzel başarılara ulaşırlar ve genç insanlara hedef seçmenin, o hedefe yönelik çalışmanın değerini anlatmaya devam ederler” dedi.