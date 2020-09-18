Kendilerini devlet yetkilisi olarak tanıtıp 1 milyon 500 bin'lik vurgun yaptılar

MANİSA (İHA) – Manisa, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kendilerini savcı, polis ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtıp 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin TL dolandıran 10 şüpheli yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik -Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Ekipler Manisa il genelinde kendilerini savcı, polis ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtan şüphelilerin peşine düştü. 20 farklı ilde 24 ayrı kişiyi toplamda 1 milyon 500 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanması amacıyla Manisa, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınarak Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.