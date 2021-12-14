Kent Buluşmalarının ilkinde Parti Pehlivan konuşuldu

Manisa Kent Konseyi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Kent Buluşmaları programının ilkinde Milli Mücadele Döneminde Manisa, Balıkesir ve İzmir hattında düşman güçleri ile çatışarak büyük bir kahramanlık örneği gösteren ‘Parti Pehlivan' konuşuldu. ‘Bir Kuva-yı Milliyeci: Parti Pehlivan' adlı kitabın yazarı Bünyamin As'ın konuşmacılığını yaptığı programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da katıldı.

Manisa Kent Konseyi'nin hazırladığı Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Kent Buluşmaları programının açılışı İrfan Meclisi'nde gerçekleştirildi. Milli Mücadele kahramanı Parti Pehlivan olarak bilinen Mehmet Baskak'ın Manisa-Balıkesir-İzmir bölgesinde düşman kuvvetlerine karşı Demirci Akıncıları ile birlikte milis güç olarak gösterdiği kahramanlıkları ve hayat hikayesini konu alan programa ‘Bir Kuva-yı Milliyeci: Parti Pehlivan' adlı kitabın yazarı Bünyamin As, konuşmacı olarak katıldı. Parti Pehlivan'ın torunlarının da hazır bulunduğu programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, sendika temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri katıldı. Yazar Bünyamin As, Parti Pehlivan hakkında konuklara yaklaşık 1 buçuk saatlik bir sunum yaptı. Merak edilen konu ve olayların detaylıca aktarıldığı söyleşide Milli Mücadele Kahramanı Parti Pehlivan'ı dinleyiciler daha yakından tanıma imkanı buldular. Programın sonunda söz alan Parti Pehlivan'ın torunu Manisa Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Mehmet Baskak, dedesi Parti Pehlivan'ın daha geniş kesimler tarafından tanınmasına imkan sağlayan etkinliklere destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da, tarihimizde önemli bir yer tutan Kuva-yı Milliye kahramanı Parti Pehlivan'ı anlatan programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tarihe mal olan Parti Pehlivan ve onun gibi sayısız kahramanın genç kuşaklara aktarılacağı programlara destek olacaklarını söyledi.