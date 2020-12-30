Kentsel dönüşüm kapsamındaki vatandaş borçlanmak istemiyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesi kapsamında yer alan vatandaşlar Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in açıklamalarına karşı kendilerinin büyük bir borç içine sokulmak istendiğini ve bu yüzden de sunulan teklifi kabul etmediklerini belirtti. 160 bin ile 200 bin TL arasında bir borç altına girmek istemediklerini kaydeden vatandaşlar bölge halkının yüzde 70'inin projeyi onayladığı yönündeki açıklamaları da eleştirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Spil Dağı eteklerinde yer alan ve Manisa'nın siluetini oluşturan Bayındırlık, Dilşikar, Gediz, Kocatepe ve İshakçelebi mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde bu defa vatandaşlar konuştu. Projenin açıklanmasıyla birlikte umutlandıklarını ancak kendilerine sunulan teklif karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını aktaran vatandaşlar, herkes gibi kendilerinin de daha iyi evlerde yaşama hakkı olduğunu ancak bunu borçlanarak gerçekleştirmek istemediklerini söylediler.

Şehzadeler CHP İlçe Başkanı Hakan Gürtunca'nın önceki gün yaptığı 'Kentsel dönüşüm yapılmalı ancak vatandaş mağdur edilmemeli' açıklamalarına anında cevap veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in açıklaması da bölgede yaşayan vatandaşları tatmin etmedi. 3 yıldır daha iyi evlerde oturma hayalleri kurduklarını ancak kendilerine sunulan teklifte 160 bin ila 200 bin TL arasında bir borç altına sokulmak istendiklerini kaydeden vatandaşlar, önerilen teklifi de bu yüzden kabul etmediklerini belirtti.

Kentsel dönüşümden umudunu kestiklerini dile getiren vatandaşlar, Şehzadeler Belediyesi ile yaptıkları görüşmede kentsel dönüşüm konusunda anlaşmaları halinde 160 bin TL ile 200 bin TL arasında borçlanacaklarını ve bunu ödeyebilecek güçleri olmadığını söylediler.

Bölgede yaşayan vatandaşların çoğu kıt kanaat geçindiklerini ve böyle bir borcun altına giremeyeceklerini söylerken, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in dün yaptığı açıklamada vatandaşların yüzde 70'inin projeyi desteklediği yönündeki söylemlerinin de gerçeği yansıtmadığını dile getirdiler. Mahalle sakinleri artık kentsel dönüşümden umutlarını kestiklerini ve kendilerine sunulan borçlanma teklifini kabul etmeyeceklerini belirtti.