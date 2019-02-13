Kermes geliri tekerlekli sandalye oldu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki lise öğrencileri düzenledikleri kermes geliri ile aldıkları tekerlekli sandalyeyi 3 engelliye teslim ederek sevindirdi.

Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor” projesi kapsamında Büro Yönetimi Öğretmeni Seda Yavuz öncülüğünde kermes düzenlendi. Kermesten elde edilen gelir ile 3 tekerlekli sandalye alınırken, tekerlekli sandalyeler ise düzenlenen törenle 3 engelliye teslim edildi.

Okul Müdürü Yusuf Kuzucu, okul olarak amaçlarının genç nesillerin yardımlaşma duygusu, empati becerisi kazanabilme ve topluma karşı sorumluluk sahibi birer birey olarak yetişmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Kuzucu, bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

Salihli Kaymakamı Levent Kılıç ise okullarda öğrencilerin yaptığı bu tür sosyal projelerin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Kılıç, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.