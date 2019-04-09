Kermesin geliri okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere

Sarıgöl Hükumet Konağı önünde hazırlanan gıda kermesi gün boyunca devam etti. Kermesten elde edilecek gelirin de okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli elbiseler, ayakkabılar, kırtasiye gibi yardımların yapılacağını belirten Okul Aile Birliği Başkanı Özkan Yavuz, "Amacımız, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak. Öğrencilerimizin başarılı olmalarını sağlamaktır." dedi.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Beycan ise, okul aile birliğinin anlamlı kermesinin örnek nitelikte olduğunu belirterek, "Okul aile birliğimizin ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için kermes yapacaklarını belirtmeleri beni ve diğer öğretmenlerimizi duygulandırdı. Emeği geçen velilere teşekkür ederim." dedi.