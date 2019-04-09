İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kermesin geliri okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği üyeleri okuldaki ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.


Sarıgöl Hükumet Konağı önünde hazırlanan gıda kermesi gün boyunca devam etti. Kermesten elde edilecek gelirin de okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli elbiseler, ayakkabılar, kırtasiye gibi yardımların yapılacağını belirten Okul Aile Birliği Başkanı Özkan Yavuz, "Amacımız, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak. Öğrencilerimizin başarılı olmalarını sağlamaktır." dedi.


Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Beycan ise, okul aile birliğinin anlamlı kermesinin örnek nitelikte olduğunu belirterek, "Okul aile birliğimizin ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için kermes yapacaklarını belirtmeleri beni ve diğer öğretmenlerimizi duygulandırdı. Emeği geçen velilere teşekkür ederim." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.