Kermesin geliriyle okulun kütüphanesi zenginleştirilecek

Manisa'nın Selendi ilçesindeki Çortak Ömer Nimet Karaman İlköğretim Okulunun kütüphanesine yeni kitaplar alınması için okul bahçesinde geniş kapsamlı bir kermes düzenlendi.

Çortak Ömer Nimet Karaman İlköğretim Okulunun bahçesinde giyim eşyalarından gıda maddelerine kadar birçok ürünün yer aldığı kermes büyük ilgi gördü. Okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin desteği ile açılan kermesten elde edilecek gelirle okulda bulunan kütüphaneye yeni kitaplar kazandırılacağı öğrenildi.

Okul Müdürü Mehmet Alakoyun, kermesten elde edilecek gelirle kütüphaneye kitap alacaklarını belirterek şunları söyledi: "Kütüphanemizi zenginleştirmek amacıyla böyle bir çalışma düzenledik. Amacımız çocuklarımız kitap okuma saatinde daha fazla kitaptan faydalanması olacaktır. Kermesin açılmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, öğrencilerime ve öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum."

Kermesin açılışına Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Çortak Mahalle Muhtarı Mehmet Karabulut, Okul Müdürü Mehmet Alakoyun, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.