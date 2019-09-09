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Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde 3 çocuk babası Hüsamettin Gündüz (44), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 çocuk babası Hüsamettin Gündüz (44), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.


Olay, Salihli'nin Çamurhamamı Mahallesi Kapı Kaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamurhamamı Mahallesi'nde oturan 44 yaşındaki Hüsamettin Gündüz, ormanlık alana ağaç kesmeye gitti. Gündüz, motorlu testereyle kestiği ağacın devrilmesi sonucu ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüsamettin Gündüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından ağacın altından çıkarılan Gündüz'ün cansız bedeni savcı incelemesinin ardından, önce Salihli Devlet Hastanesi morguna daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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