Kibariye ile festivalin coşkusu katlandı

Bu yıl 479'uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında fantezi müziğinin güçlü seslerinden Kibariye, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konser düzenlendi. Fantezi müziğinin güçlü seslerinden Kibariye, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Manisalılara sevilen şarkılarını seslendirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sahneye çıkarak Kibariye'ye festivale katkılarından dolayı çiçek ve Mesir Macunu çeşitlerinden oluşan hediye sepeti armağan etti. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu da sahneye çıkarak Kibariye'ye katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Kibariye konser boyunca çok sevilen ve en çok dinlenen şarkılarını Manisalılar için seslendirdi. Festival etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konsere katılan vatandaşlar Kibariye ile unutulmaz bir konser gecesi yaşadı.

Konsere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu ve Ahmet Songüler, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.