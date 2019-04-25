Kıbrıs Gazilerinden Başkan Bilgin'e tebrik ziyareti

Saruhanlı'da yaşayan Kıbrıs Gazileri, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Kıbrıs Gazileri Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Bilgin'i tebrik eden gaziler, Bilgin'e Başkanlık görevinde başarı dileğinde bulundu. Bilgin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazilere teşekkür etti. Saruhanlı'ya hizmet etmek için yola çıktığını söyleyen Başkan Bilgin, eşit hizmet hakkına sahip çıkacağını ve Saruhanlı Belediyesini halkın belediyesi yapacağı sözünü verdi. Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayarak cepheden cepheye koşan gazilerin bu ülkenin yaşayan kutsal değerleri olduklarını ifade eden Bilgin, “Belediye olarak, gazilerimize ve şehitlerimizin yakınlarına layık oldukları kıymeti verecek, onların her türlü sorun ve talepleriyle en hassas şekilde ilgileneceğiz. Bütün imkanlarımızla gazilerimizin hizmetinde olacağız. Bu topraklarda yaşayan 55 bin nüfusa hizmet etmek için yola çıktık. Yolumuz ve bahtımız açık olsun" diye konuştu.