İhlas Haber Ajansı

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Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ömer Yavuz, yaklaşık 15 gündür korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ömer Yavuz, yaklaşık 15 gündür korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Yavuz'un cenazesi Yeni Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Ömer Yavuz (71) yakalandığı korona virüs nedeniyle kaldırıldığı Alaşehir'deki özel bir hastanede yaklaşık 15 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Gazi Yavuz için Yeni Mezarlıkta kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Ömer Yavuz'un cenaze namazını Alaşehir Müftüsü Necati Kara kıldırdı.

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