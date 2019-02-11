Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'da dün vefat eden Kıbrıs gazisi Hulusi Yılmaz (66) Saruhanlı'nın Gümülceli Mahallesinde düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Gazi Hulusi Yılmaz için, Gümülceli Mahallesinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Manisa Valisi Ahmet Deniz, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan ve protokolün diğer üyeleri, askeri erkan ve mahalle sakinleri katıldı.

Gümülceli camiinde İlçe Müftüsü Muhammet Koçak'ın kıldırdığı namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi askerlerin omzunda bir süre taşınarak cenaze aracına konuldu. Daha sonra mahalle mezarlığına götürülen Yılmaz'ın naaşı burada toprağa verildi.