Kiraladıkları arazide kenevir yetiştirmişler

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 kişinin kiraladıkları üzüm bağı içerisinde kenevir ekimi yaptıkları istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler 195 kök kenevir, ruhsatsız av tüfeği ve esrar ele geçirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde M.A., A.A. ve Ö.A. isimli şahısların yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları istihbaratı üzerine harekete geçildi. Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9'uncu JASAT Timi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Yapılan ortak operasyonda 5 gram esrar, esrar içiminde kullanılan aparat, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 27 adet dolu fişek, 1 adet dijital hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin Karaköy Mahallesi Geribaşı mevkiinde kiraladıkları 3 dönümlük arazide kaçak kenevir yetiştirdikleri öğrenildi. Bölgede yapılan incelemelerde boyları 1 metre ile 2,5 metre arasında değişen 195 kök kenevir bitkisi de ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirler imha edilmek üzere toplanırken şüpheliler M.A., A.A. ve Ö.A. ise gözaltına alındı. Karakoldaki ifadelerinin ardından 3 şüpheli mahkemeye sevk edilecek.