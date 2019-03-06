Kırat üstünde vatandaşlardan oy istedi

31 Mart yerel seçimleri için Demokrat Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Şule Tunalı, Alaşehir Demokrat Parti adayı Azim Kökten ile birlikte yürüttüğü seçim çalışmasında partinin de sembolü olan kırata binerek vatandaşlardan oy istedi.

Alaşehir Yonca Pazarı'nda vatandaşlarla sohbet ederken gördüğü beyaz bir atı seven DP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şule Tunalı, vatandaşlardan gelen ısrara dayanamayarak kırata binerek, "İlk kez ata biniyorum. Ama bizim simgemiz ve sembolümüz olan beyaz atı görünce dayanamadım, sevdim. Partimizin büyüklerinden ve örnek liderimiz olan rahmetli Süleyman Demirel'i de rahmetle anıyoruz. Biz kırat gibi hiç durmadan, dimdik yolumuza devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerinde de zafer bizim olacak" dedi.