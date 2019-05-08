Kiraz üreticilerine kanadı noktalı sirke sineği uyarısı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy ve Çamurhamamı'nda yetişen tescilli ve dünyaca ünlü Salihli kirazı üreticilerine 'Kiraz Zararlıları' bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İriliği ve lezzetiyle Türk Patent Enstitüsü tarafından 11 yıl önce marka tescili yapılan, Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy ve Çamurhamamı Mahallesinin hem en büyük geçim kaynağı, hem de bölgenin en önemli ihracat ürünü olan dünyaca ünlü Salihli kirazı üreticilerine Haziran ayında başlayacak olan hasat öncesi ‘Drosophila suzukii' adlı Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği Zararlısına karşı ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Allahdiyen Mahallesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Murat Öner tarafından üreticilere ‘Drosophila suzukii' zararlısı hakkında detaylı bilgiler verildi. Kanadı Noktalı Sirke Sineği mücadelesi ile ilgili tanım, yaşayış ve mücadelesi hakkında üreticilerden gelen soruları yanıtlayan Demir, bu zararlının kiraz ihracatındaki önemi hakkında bilgiler verdi. Kiraz üretiminin olduğu Demirci, Turgutlu ve Salihli'de bu eğitimi yaptıklarını belirten Demir, amaçlarının tüm meyve üreticilerinin zararlıya karşı dikkatli ve tedbirli olması, gereken önlemleri alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kanadı Noktalı Sirke Sineği'nin kiraz ihracatına olumsuz etkilediğini belirten Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, borsa olarak sirke sineği ile mücadele konusunda üreticilere destek olacaklarını belirtirken, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise kiraz üretiminde Türkiye'nin güçlü bölgesi olan Salihli'den ihracata uygun kalitede kirazın üretilmesi adına oda olarak gereken desteği yapacaklarını dile getirdi.

Avrupa ülkelerinin ağzını ilçenin verimli topraklarında yetişen tescilli Salihli Kirazı'nın tatlandırdığını belirten Kaymakam Levent Kılıç “İriliği ve lezzetiyle Salihli'nin reklam yüzü olan kirazın kıymetini, değerini iyi bilip, Zaralılardan kurtarmamız lazım. Çünkü Salihli Kirazı bölgemizin en önemli ihracat ürünleri arasında yer almaktadır” dedi.

Bilgilendirme toplantısına Kaymakam Levent Kılıç'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, İhracatçılar Birliği temsilcileri ile üreticiler katıldı.