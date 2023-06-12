Kiraz yeme yarışmasında renkli görüntüler

Kiraz Festivali'nde düzenlenen en çok kiraz yeme yarışması büyük ilgi gördü. 4'ü kadın 24 yarışmacı 10 dakikada en fazla kiraz yiyebilmek için yarıştı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi'nde bu sene 3'üncüsü gerçekleştirilen Kiraz Festivali'nde "En çok kiraz yeme" yarışması yapıldı. 4'ü kadın olmak üzere toplam 24 yarışmacının katıldığı yarış sonunda, 10 dakikada 2 kilo 117 gram kiraz yeme başarısını gösteren Dursun Gökçen birinci, 2 kilo 50 gram kiraz yiyen Onur Özdemir ikinci, 2 kilo kiraz yiyen ve birinci Dursun Gökçen'in kardeşi Adem Gökçen yarışmada üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan 82 ekran HD televizyon, ikinci elektrikli süpürge, üçüncü mutfak robotu kazandı. Yarışmada birinci olan Dursun Gökçen, "Yemekte hiç zorlanmadım. 3-3,5 kilo kiraz yiyebiliyorum. Şimdi çekirdeği ile yediğimiz için çok fazla yiyemedik" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise, "Uluderbent'te Kiraz Festivali'nin bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. En güzel kirazımızı seçtik. Bugün de kiraz yeme yarışmamız var. Yarışmacılarımız önlerinde duran 1 kilo kirazla başlayacaklar ve 10 dakikada en fazla kiraz yiyen birinci olacak. Kiraz sağlığa yararlı, kanı sulandırıyor, içinde antioksidanlar, vitaminlerce zengin bir meyvemiz. Bu bölgede gayet güzel kirazlar üreterek, ülke ekonomimize ve şehrimizin ekonomisine katkı sunuyor" diye konuştu.

Festivalde Ece Mumay ve Ankaralı Ayşe halk konserleri vatandaşları coşturdu. Ankaralı Ayşe, sahnede ayakkabılarını çıkartarak, naylon ayakkabıları giydi. Naylon ayakkabılarla sahne alan Ayşe, izleyenlerin arasına dalarak, büyük sevgi seli ile karşılaştı.