Kirazda ihracatında yüzde 20 artış bekleniyor

Geçtiğimiz yıla göre hem kalitenin hem de verimin daha iyi olduğu kirazda ihracatçılar özellikle Çin ve Güney Kore pazarının açılmasını dört gözle bekliyor. Bu sene yüzde 20'lik bir artış beklenen kiraz ihracatından 250-300 milyon dolar ülkeye gelir sağlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıla göre hem kalite hem de verimin daha iyi olduğu kirazda ihracat bir hafta önce başladı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren ve son iki senenin yaş meyve ihracat şampiyonu olan Uçak Kardeşler Firması yaklaşık 350 personeliyle üreticilerden gelen kirazları işletmesinde işleyerek ihracata hazır hale getiriyor. Firmanın yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçak bu yıl sadece kiraz ihracatında yüzde 20'lik bir artış beklediklerini söyledi.

Kiraz ihracatından 250-300 milyon dolar bekleniyor

Uçak Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçak, "Bir haftadır ihracatlarımız başladı. Özellikle Bundan 15 gün önce erkenci kiraz cinsiyle uçak kargoyla Rusya, Uzakdoğu gibi belli ülkelere ihracata başladık. Şimdi de kısa sap dediğimiz Napolyon cinsi kirazda hasat dönemi başladı. Dolayısıyla tır bazında da ihracatlarımız yoğunlaştı. Geçen seneyle kıyasladığımızda bu sene ürünlerimiz daha kaliteli. Verim geçen yıla göre biraz daha iyi. Önümüzdeki haftadan itibaren ihracat rakamları tonajları çoğalacak. Yıl bazında da geçen yıla göre yüzde 20 artış bekliyoruz. Türkiye genelinde de 250-300 milyon dolar civarında kirazda ihracat beklentimiz var. Bu yapılan ihracatında Türkiye genelinde yüzde 60'a yakını Alaşehir Gümrük Müdürlüğümüzden çıkıyor. Adana'nın Toros Dağlarında yetişen kirazımız Alaşehir'deki işletmelerde işleniyor. Alaşehir'deki gümrüğümüzde de gümrüklenip hangi ülkeye gidecekse buradan sevkiyatlar yapılıyor." dedi.

Son iki senenin ihracat şampiyonu

Firma olarak son iki yıldır Türkiye'de yaş sebze ve meyvede ihracat şampiyonu olduklarını kaydeden Uçak, "Alaşehir'de yapılan ihracatın sadece kiraz olarak yüzde 15 civarını biz Uçak Kardeşler yapıyoruz. Üzümde de Türkiye genelindeki yaş üzüm, sofralık üzümün de yüzde 30'unu da biz ihracatını yapıyoruz. 2017-2018 yıllarında da yaş meyve sebze ihracatında da Türkiye birincisi bir firmayız" diye konuştu.

"Çin'e ihracat yapmayı dört gözle bekliyoruz"

Dünyanın birçok noktasına ihracatın başladığını kaydeden Uçak şunları söyledi:

"İlk uçak kargoyla Uzakdoğu, Avrupa ülkelerine gitti. Şu anda da Rusya ve bütün Avrupa ülkelerine dağılıyor. Güney Kore'den de geçen haftalarda Ege İhracatçılar Birliği ve bazı ihracatçıların girişimiyle bir heyet geldi. Yapmış oldukları incelemeler çok olumlu geçti. Oradan da çok umutluyuz. Çok kısa bir sürede Güney Kore'ye ihracat için yapılması gereken bütün işlemler yapılacak oraya da ihracata başlayacağız. Çin konusu bizler için çok önemli. Çin ile ilgili ihracatçı birliklerimiz, özellikle Ege İhracatçılar Birliği bu iş için çok uğraşıyor. Çok yakında da Çin ile ilgili gerekli işlemlerin sonuçlanıp Çin'e de ihracat yapmayı dört gözle bekliyoruz."